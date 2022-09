Ufficializzati dalla Fipav Calabria i gironi di serie C e D, femminile che maschile, in vista dell’avvio dei campionati ad ottobre

Ufficializzati mercoledì dalla Fipav Calabria i gironi di serie C e D, sia femminile che maschile, in vista dell’avvio dei rispettivi campionati.

Diminuiscono il numero rispetto alla passata stagione di compagini lametine al via: in serie C femminile la Next Atlas avrà una sola prima squadra, che se la vedrà contro Volley Soverato, A.S.D. Pall. Stella Azzurra, A.S.D. Scuola Volley V. Avolio, Pallavolo Paola, G.M. Volley 2000, Asd Volley San Lucido, Silan Volley Asd, Asd Polisportiva Elio Sozzi, A.S.D. Villese Volley, Asd Digem Volley Marinagioiosa, Pallavolo Jonica, Apd Todo Sport, Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti; in serie D femminile l’A.S.D. Acsi Pink Lamezia avrà come avversarie Pallavolo Cutro, Asd Blue Angels, A.S.D. Stella Maris Soverato, Asd Volley Ciro’ Marina, Pallavolo Rossano A.S.D., Polisportiva Spes Praia, Asd Volley Ball Kermes, Olimpia Pallavolo 1978 A.S.D., New Fides Volley Campo Cal Asd, Asd Pallavolo Saverio Macheda, Asd Desi Volley, Asd Pol.Mixta Citta Metropolitana, A.S. Filadelfia Cup.

In campo maschile in serie C l’Asd Volo Virtus Lamezia giocherà contro: Us Acli Virtus, M.Mancuso Asd, Pallavolo Milani, Pallavolo Rossano, A.S.D. Volley Bisignano, Asd Volley S.Giovanni in Fiore, Asd Volley Ball Kermes, Scuola Volley Paola, Corigliano Volley, S.S.D. A R.L Area Brutia Volley Team Ssdrl, Callipo Sport Srl, Volley Club Nicotera A.S.D

In serie D invece partirà l’Asd Blue Foxes Club di Curinga, che avrà come avversarie: A.S.D. St Sport, Asd Sporting Magna Graecia, Polisportiva Spes Praia, Belvolley A.S.D., Asd Polisportiva Montalto, Asd School Volley Taurianova, New Fides Volley Campo Cal Asd, Ssd Pall. Franco Tigano Srl, Pallavolo Jonica Ad.

I calendari definitivi dei gironi dovrebbero essere pubblicati venerdì, con le squadre di pallavolo che la scorsa stagione hanno disputato le gare sia al Palasparti che al campo polivalente “Gagliardi” pronte ad iniziare nel fine settimana dell’8 e 9 ottobre.

Proprio in merito all’impianto di via Marconi l’ASD Next Atlas ieri ha comunicato che «una sola società ha chiesto orari per effettuare i propri allenamenti presso il palazzetto dello sport. Invita le alle associazioni interessate e autorizzate dal Comune a fare pervenire le proprie richieste all’indirizzo e-mail palasparti@nextatlas.it al fine di poter predisporre al più presto il quadro orario dei turni di allenamento», convocando per lunedì alle 16 una riunione presso la sala riunioni del Palasparti per l’esposizione e condivisione delle linee gestionali del palazzetto” invitando tutti gli interessati alla partecipazione.