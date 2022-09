Esordio vincente per la Vigor Lamezia sul difficile campo di Melicucco

A.S.D. Melicucco Calcio: Romeo, Marcellino (05), De Luca (03), Ruggieri (04), Camara, Mercuri, Agui, Giovinazzo, Valensise D (19’st Galata), Scattarreggia, Macri (19’st Pititto).

A disp: Papaluca (05), Audino, Cannata (04), Casedonte, Condomitti, Migliorini, Valensisev G (06). All. Tuoto

Vigor Lamezia: Mauro, Scalise (06), Curcio (04), Giampà, Gallo C., Mascaro, Foderaro M., Covello (04) (28’st Silvagni (05), Foderaro G., Gullo (28’st Percia Montani), Bernardi (49’st Salerno).

A disp: Nascardi, Costanzo (04), Ianni, Gallo M. Arzente (04), Talarico (03). All. Perrone

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria (assistenti: Varacalli di Locri, Crucitti di Reggio Calabria)

Reti: 12’pt Mascaro, 30’pt Agui, 36’pt Foderaro M. su rigore

Note: Ammoniti: Covello, Giampà, Scalise, Mercuri, Scattareggia, Ruggieri. Espulso al 5’st Mercuri per fallo da ultimo uomo.

Angoli: 6-3 Rec. 1’pt 5’st

Esordio vincente per la Vigor Lamezia che espugna il difficile campo di Melicucco. E’ nei primi quarantacinque minuti che gli uomini di Mister Perrone portano a casa il risultato per poi nella seconda frazione di gioco, in superiorità numerica, amministrare, non trovando però il gol della sicurezza.

PRIMO TEMPO

10’assist di Covello, Mascaro a botta sicura colpisce il palo alla sinistra del portiere di casa

12’ angolo di Foderaro M, la difesa del Melicucco resta ferma e Mascaro ha tutto il tempo di testa per battere Romeo e farsi perdonare il legno precedente

14’conclusione da fuori area di Valensise D, blocca senza problemi Mauro

30’ Agui da calcio d’angolo trova la rete del momentaneo pareggio sorprendendo l’intera retroguardia biancoverde

35’ su conclusione di Bernardi, Mercuri ribatte con la mano in area; per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna agli ospiti la massima punizione. Dal dischetto si presenta il capitano che spiazza Romeo

46’ lancio dalle retrovie, la palla giunte a Foderaro G. che entra in area ma perde l’attimo per concludere a rete, permettendo alla difesa di casa di recuperare

SECONDO TEMPO

5’ prende palla a centrocampo Foderaro G, la sua discesa vinee fermata da Mercuri. Fallo da ultimo uomo e rientro anticipato negli spogliatori. Squadra di casa in dieci uomini

11’ Conclusione al volo di Gullo, di poco a lato

22’ si invola sulla fascia Foderaro G.. cambia gioco per Bernardi, splendido stop e conseguente conclusione delll’11 lametino che trova la pronta respinta di Romeo.

24’ perfetto assist di Bernardi per Foderaro G, la conclusione di quest’ultimo si spegne a lato

26’ punizione da fuori area di Giovinazzo, blocca in uscita Mauro

31’ bravo ancora il portiere biancoverde a sventare il tentativo dei padroni di casa direttamente da calcio d’angolo

42’ attento ancora Mauro ad alzare sulla traversa una svirgolata di Curcio

48’ chiude in attacco la Vigor Lamezia, con un’altra bella ripartenza di Foderaro G, chiuso in angolo dalla difesa di casa.