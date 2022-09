Dopo le indiscrezioni di settimana scorsa, ufficiale il calendario del girone I di serie D, con solo pochi cambiamenti rispetto agli spoiler precedenti.

Il Dipartimento Interregionale, preso atto dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Te – n.05604/2022 Reg. Prov. Cau. e n.09540/2022 Reg. Ric., pubblicata lo scorso 8 settembre, ha stabilito la composizione a 18 squadre del Girone I del Campionato di Serie D: Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, Trapani, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria Cilento, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Mariglianese, Vibonese.

Il girone prenderà il via il 18 settembre ed osserverà i turni di riposo degli altri gironi: 25 settembre per le elezioni, 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie e il capodanno, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali.

Cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai Gironi a 20 squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D.

Le gare casalinghe del Lamezia Terme saranno previste al “Guido D’Ippolito” (settimana scorsa lanciata la campagna abbonamenti), e come lo scorso anno potrebbero sorgere i primi malumori data la concomitanza con alcune gare della Vigor Lamezia e necessario quindi anticipo al sabato delle gare della compagine biancoverde.

Nello specifico le gare previste nella stessa domenica saranno:

18 settembre (Lamezia Terme – Canicatti, Vigor Lamezia – San Giorgio)

16 ottobre (Lamezia Terme – Santa Maria Cilento, Vigor Lamezia – Atletico Maida)

22 gennaio (Lamezia Terme – Acireale, Vigor Lamezia – Bivongi)

5 febbraio (Lamezia Terme – Real Aversa, Vigor Lamezia – Melito)

19 febbraio (Lamezia Terme – Trapani, Vigor Lamezia – Africo)

5 marzo (Lamezia Terme – San Luca, Vigor Lamezia – Catanzaro Lido)

In via Marconi dovrebbe giocare anche l’under 19 gialloblu, il cui campionato inizierà proprio questo sabato, e che quindi tra “interessi di scuderia” e questioni logistiche potrebbe dover rivedere anche il terreno di gioco delle proprie gare interne