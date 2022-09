Terminano con due pareggi le gare di andata di Coppa Italia per Promosport e Vigor Lamezia, rispettivamente in casa del Ve Rende e tra le mura amiche contro lo Stilo Monasterace.

Il 12 ottobre gara di ritorno a campi invertiti.

VIGOR LAMEZIA: Mauro, Curcio, Costanzo, Giampà, Gallo C, Mascaro (8’st Bernardi), Foderaro M (45’pt Salerno), Covello (20’st Silvagni), Foderaro G, Percia Montani, Gullo.

A disp: Nascardi, Arzente, Scalise, Scardamaglia, Talarico, Giogliotti.

All.: Perrone.

STILO MONASTERACE: Stillitano, Cascia, Ghergo, Riitano, Minici, Coluccio, Aiello, Belluzzi, Rocca, Martinez, Papaleo G (20’st Matteucci).

A disp: Simonetti, Sorgiovanni, Lagani, Iorfida, Randazzo, Douiab, Papaleo R, Figliomeni.

All. Caridi.

ARBITRO: Russo di Cosenza (assistenti Paonessa e Salituro di Cosenza)

Termina senza reti la sfida del “Gianni Renda” tra Vigor Lamezia e Stilo Monasterace. Primi 45 minuti con ospiti che si fanno preferire ai padroni di casa: al 6′ Covello provvidenziale nel salvare sulla linea; al 17′ ospiti che vanno a segno con Rocca, che aveva ribadito in rete la parata di Mauro si tiro di Papaleo nonostante il tenativo di salvataggio di Gallo, ma azione vanificata per posizione di fuorigioco in partenza.

Nel secondo tempo primi minuti con occasioni non sfruttate da Percia Montani, Foderaro e Gullo, ma la Vigor dopo Marco Foderaro sul finire del primo tempo in avvio di ripresa perde per problemi fisici anche Mascaro.

VE EUROPA: Filidoro A, Filidoro W, Orsino, Laurito, Gallo, Orientale, Paolozzo, Annone, Petrone, Gaudio, Pellegrino.

All.: Spinelli.

PROMOSPORT: Zappulla, Mannarino, Schirripa, Casella, Miceli, De Martino, Corigliano, Vitale, Kone, Comito, Villella

All. Morelli.

ARBITRO: Pompilio di Rossano (assistenti Vommaro e Genovese di Paola)

Pirotecnico 3-3 al Marca di Cosenza per la Promosport di mister Morelli, che nel primo tempo due volte riacciuffa il risultato, fallendo anche un calcio di rigore, per poi essere lei stessa ripresa nei secondi 45 minuti.

A Luca Pellegrino aveva risposto Corigliano, con poi protagonisti i due Filidoro: William nel segnare il 2-1, Alessandro nel parare un rigore. Villella prima dell’intervallo ristabiliva nuovamente la parità sul 2-2, Kone ad inizio ripresa segnava il 2-3 pareggiato poco dopo da Gallo.