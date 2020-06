Accoltellamento a Lamezia, si aggravano le condizioni del ferito ma anche la posizione dell’aggressore di 92 anni

Si sono complicate le condizioni di salute del 75enne che ieri è stato ferito da una coltellata in pieno centro a Lamezia Terme da un uomo di 92 anni.

Il ferito già ieri era stato trasportato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Pugliese e ora la prognosi resta riservata.

Questo aggrava la posizione del 92enne che ora sarebbe stato sottoposto a fermo da parte dell’autorità giudiziaria a seguito delle indagini dei poliziotti del Commissariato di Lamezia Terme diretto dal primo dirigente Pelliccia.

Secondo quello che sarebbe stato il primo racconto dell’anziano ai poliziotti, il ferito gli avrebbe risposto male dopo che si erano incrociati in una via della città della Piana. Questo al 92enne non sarebbe andato giù, rientrato a casa avrebbe preso un coltello, trasformatosi poi in arma.

Raggiunto il 75enne, che lui già conosceva, nel luogo dove entrambe trascorrevano le mattinate, a freddo lo avrebbe colpito. Il resto è cronaca. Il ferito è stato portato prima in ospedale a Lamezia e poi dopo qualche ora trasferito a Catanzaro.

E’ evidente che l’età dell’aggressore diventerà elemento di giudizio per capire quale decisione assumerà il magistrato incaricato.