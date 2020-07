Un grave incidente si è verificato intorno alle 6,30 di questa mattina lungo la statale 106, all’altezza del bivio di Cropani. Un uomo, un operaio lametino di 32 anni, è deceduto a seguito di uno scontro tra un’auto, una Multipla, e un furgone cassonato Renault.

Dopo poche ore, in ospedale, è deceduto anche il conducente dell’auto. Un uomo, F.S., originario di Maida di 62 anni,

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per estrarre la vittima dalle lamiere e per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la zona.

Ad effettuare i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente i carabinieri di Sellia Marina agli ordini del capitano Alberico de Francescco.

Intervenuti anche gli operai dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale che è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Il traffico è stato poi sbloccato dopo le 10.