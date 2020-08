Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi oggi, causati dalle temperature elevate che si stanno registrando sul nostro territorio.

In corso un intervento nel comune di Gizzeria in località Prisa, sul posto personale di Calabria Verde ed il Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco l’ispettore Maurizio Spena, che sta coordinando, oltre alle squadre di terra, due canadair ed un elicottero Erickson s64. E’ interessata un ampia area boschiva ed il coordinamento delle attività sta lavorando per evitare che le fiamme raggiungano il centro abitato.

Altro intervento nel comune di Conflenti dove sono presenti 2 squadre boschive e l’autobotte del distaccamento di Lamezia Terme. Il coordinamento delle operazioni è affidato al Direttore Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco l’ispettore Massimo Conforti che oltre alle squadre di terra sta coordinando un cadanair per evitare che le fiamme raggiungano il centro abitato.