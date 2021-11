Una persona è deceduta nella mattinata di oggi in un incidente che si è verificato sulla Ss 280 in direzione Catanzaro all’altezza di Marcellinara. Poche al momento le notizie. Sul posto i Vigili del Fuoco della sede centrale e quelli del distaccamento di Lamezia Terme, 5 ambulanze del 118 con elisoccorso e personale Anas, mentre si è in attesa del magistrato di turno.

La strada risulta al momento bloccata in direzione capoluogo. Sulla stessa 280, a causa presumibilmente anche delle condizioni del manto stradale invaso dalla copiosa pioggia caduta in nelle ultime ore in zona, si sono verificati altri 3 sinistri, meno gravi.

Il bilancio provvisorio è di un morto 3 feriti gravi, già trasportati all’ospedale di Catanzaro, e altri lievi.

Secondo una prima ricostruzioni i 4 incidenti sarebbero autonomi, quindi nessun urto tra mezzi o tamponamento.

Nell’incidente mortale due i mezzi coinvolti: un furgone ed un automezzo cassonato adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani. A bordo del furgone 2 passeggeri di cui 1 deceduto sul colpo. L’altro occupante, estratto dalle lamiere, veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.