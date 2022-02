Palazzetto dello sport di via del Progresso completato al 90%

Dopo quello effettuato a settembre 2020, nuovo sopralluogo nel nuovo palasport di via del Progresso che, per non dover restituire i fondi già spesi a partire da ottobre 2014, dovrà essere messo in attività entro la fine dell’anno.

Per l’ingegnere Rigoli, che ha seguito in varie vesti il cantiere dell’opera pubblica, la struttura è al 90% completa, con prossimo step la gara per gli arredi da rifare dopo una prima procedura Mepa andata deserta (l’elenco dei prezzi stilato nel 2011 non sarebbe stato ritenuto attrattivo, con un capitolato che dentro vede attrezzature sportive, sedute, arredi spogliatoi).

