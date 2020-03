Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina in località Mortilla nel comune di Gizzeria per un incidente stradale.

Una Ford Focus SW, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo finendo la sua corsa all’interno di un canale per la raccolta delle acque meteoriche posto ai margini della carreggiata. A bordo il solo conducente che, illeso, riusciva autonomamente ad abbandonare il veicolo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura ed al recupero della stessa che veniva riposizionata sulla sede stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.