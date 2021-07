Con Decreto n.7394 del 15 luglio sono stati approvati gli elenchi provvisori della “manifestazione di interesse a partecipare alla richiesta di contributo di cui all’art. 65 della l.r. 13/1985 – dgr n.112 del 30 marzo 2021- annualità 2021” su manifestazioni inerenti le aree naturalistica-esplorativa, ed enogastronomica culturale.

Nel lametino idonee sono risultate 3 proposte, su un totale di 304 proposte a livello regionale:

Cortale – Arte e sapori della tradizione cortalese – 5.000 euro

– Arte e sapori della tradizione cortalese – 5.000 euro Serrastretta – In viaggio con Dalida – 5.000 euro

– In viaggio con Dalida – 5.000 euro San Mango d’Aquino – Paese in festa 2021 – finanziabile per 4.650 euro per esaurimento risorse

Entro il 26 luglio, gli interessati possono produrre istanza di riesame avverso agli elenchi provvisori, all’indirizzo pec promozione.segretariato@pec.regione.calabria.it dell’U.O.A. “Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici – Spettacoli e Grandi Eventi”.

L’avviso indicava però due diverse finestre temporali per la presentazione delle richieste di contributo, in base ai seguenti periodi di realizzazione degli eventi in programma: