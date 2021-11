Video per la “Giornata Internazionale per l eliminazione della violenza sulle donne” realizzata dalla Fidapa di Soveria Mannelli

La Fidapa di Soveria Mannelli in occasione della “Giornata Internazionale per l eliminazione della violenza sulle donne” ha realizzato e messo on line sulla propria pagina social dei video realizzati dalle “Fidapine” , socie della Associazione.

La giornata contro la violenza sulle donne è stata Istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 25 novembre al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto delicato che tocca i diritti umani. La Fidapa, da sempre pronta ad educare le masse su argomenti importanti, sottolinea quanto è fondamentale “fare rete tra tutte le realtà del territorio attraverso il dialogo e la collaborazione è possibile costruire azioni per il contrasto alla violenza di genere e per la sensibilizzazione alla parità . Il compito delle Istituzioni, delle Associazioni di tutti noi e quello di rendere partecipe la popolazione sempre , non solo in questa giornata”