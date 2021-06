In occasione del 75° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana, oggi si sono svolti tre momenti di commemorazione con deposizione di corone e cuscini in città.

Luigi Guerrieri in rappresentanza della terna commissariale alle 9,30 ha deposto un cuscino presso le Lapidi dei Partigiani, ex Delegazione Comunale di S. Eufemia Lamezia, passando poi alle 10 alla deposizione di una corona presso il Monumento ai Caduti, Corso Numistrano, ex Delegazione Comunale di Nicastro.

Alle 12,30 ultima deposizione di corona presso il Monumento ai Caduti, Piazza 5 Dicembre – ex Delegazione Comunale di Sambiase, alla presenza anche del vescovo Schillaci, autorità civili, religiose e militari.

In precedenza, nella Chiesa Matrice, era avvenuta la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del Comune alla statua di San Francesco di Paola, i cui festeggiamenti iniziati il 23 maggio trovano oggi il culmine avendo dovuto seguire per il secondo anno consecutivo le limitazioni dovute al Covid-19.

Ieri sera anche una delegazione del Sambiase calcio e dei propri tifosi aveva reso omaggio al protettore della Calabria.