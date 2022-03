Confermate momentaneamente per il 2022 la tariffa idrica e le aliquote Tari vigenti

Mentre dai lavori della commissione consiliare le prime modifiche sul regolamento Tari aggiornato lo scorso anno riguarderanno alcune soglie di esenzione per pensionati, oltre al numero ed importo di rate cui si potrà chiedere la dilazione di quanto dovuto, la giunta comunale lametina delibera di confermare “al momento” le aliquote dello scorso anno per quanto riguarda il tributo legato al servizio rifiuti.

Un’impostazione che potrebbe però essere rivista, con la delibera a precisare che «in considerazione dell’evoluzione normativa intervenuta, che peraltro è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la Tari, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe anno 2022, anche in considerazione del fatto che alla data del presente provvedimento non è stato approvato il Pte».

Si rimarca così che «il presente provvedimento di conferma delle tariffe 2021 deve considerasi del tutto provvisorio in attesa dell’adozione del Pef 2022 secondo o il nuovo metodo tariffario di Arera», ma intanto in consiglio comunale entro fine maggio (il precedente termine era il 31 marzo) insieme al bilancio di previsione al momento arriverà la versione valida dall’anno scorso, con l’auspicio che al contrario degli ultimi anni il recapito di quanto dovuto avvenga prima delle scadenze delle prime rate (ma ogni contribuente può scaricare dalla sezione online del sito comunale quanto di propria competenza).

Deliberato anche di confermare per l’annualità 2022 le tariffe del sistema idrico integrato approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 15/03/2019, riconoscendo che «sarà oggetto di conguaglio la differenza dei costi tra quelli applicati ed eventuali variazioni che si dovessero determinare sulla base delle indicazioni ARERA e dell’Autorità Idrica della Calabria» da effettuare entro il 31 luglio.