Oltre ai concorsi per dirigenti, autorizzate anche le assunzioni semestrali a tempo pieno per 6 agenti di polizia locale da destinare al corpo lametino.

Se la copertura finanziaria è legata agli incassi delle infrazioni dal codice della strada (113.000 euro), i dipendenti a tempo determinato saranno selezioni dalla graduatoria nata dalla selezione pubblica per soli titoli stilata a settembre 2021, dove comparivano 15 idonei per l’assunzione stagionale a tempo pieno e determinato di agenti di personale di vigilanza (Agenti di Polizia Locale, da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1).

L’ordine in graduatoria prevede:

1. Pelle Laura;

2. Lagana’ Maria Stella;

3. Grillo Patrizia;

4. Esposito Giuseppe;

5. Catania Giuseppe Francesco;

6. Barletta Augusto;

7. Scarano Giovanna;

8. Gagliardi Pietro;

9. Campisi Vincenzo;

10. Guzzo Pasquale;

11. Masi Giovanni;

12. Albano Giuseppe;

13. Ottocalli Nicola;

14. Olivo Alessandra;

15. Muscatello Francesco

L’assunzione di ciascun dipendente avverrà previo accertamento entro 30 giorni del possesso dei requisiti previsti e dichiarati e dell’assenza di situazioni di incompatibilità.

Dalla stessa graduatoria a luglio aveva chiesto di poter attingere anche il Comune di Falerna, per medesime assunzioni ma con periodo temporale di 2 mesi.