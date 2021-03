Lavori spediti nell’adeguamento della scuola “Alberto Manzi”, nuovo annuncio di prossima apertura per il Palagatti

L’associazione “Quartiere Capizzaglie” ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo alla scuola elementare “Alberto Manzi” di via Salvatore Foderaro, interessata dai lavori di adeguamento sismico e miglioramento energetico, con i componenti accompagnati dal responsabile dell’impresa.

«Abbiamo notato che i lavori procedono secondo i tempi previsti, consapevoli delle notevoli potenzialità della struttura, abbiamo concordato sulla necessità di imprimere una forte accelerazione ai lavori in corso anche allo scopo di consentire, sin dal prossimo anno scolastico, un ampliamento delle iscrizioni e consegnare agli alunni di Capizzaglie una scuola migliore e sicura», spiega l’associazione.

«Dagli uffici tecnici è emerso, infine, che a breve sarà agibile la palestra della scuola “Saverio Gatti”, di cui è stato completato l’iter dell’adeguamento strutturale», conclude l’aggiornamento, anche se per il Palagatti si tratterebbe di un ritardo di diversi mesi rispetto a quanto annunciato sia in commissione consiliare che in consiglio comunale.