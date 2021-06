“Un piccolo obiettivo raggiunto per consentire alle persone di poter fruire delle spiagge e del mare”

Incontro tra i Commissari Prefettizi ed i Consiglieri Comunali, attualmente sospesi, Giancarlo Nicotera ed Antonietta D’Amico, in merito alla richiesta avanzata da quest’ultimi per l’installazione delle passerelle pedonali sulle spiagge lametine e per la pulizia delle stesse in prossimità dell’estate.

È stato infatti predisposto l’acquisto delle passerelle in legno avvolgibili, ciò consentirà l’accesso sulla spiaggia alle persone diversamente abili e renderà più agevole il passaggio anche ai soggetti anziani ed alle mamme con i passeggini. Prevista anche l’immediata pulizia delle spiagge e delle zone circostanti.

«Tutto ciò confidando sull’opportuno senso civico dei cittadini nella tutela di beni collettivi, come le passerelle e l’ambiente. Bene così, un piccolo obiettivo raggiunto nella tutela di un sacrosanto diritto – hanno commentato a margine dell’incontro Nicotera e D’Amico – per consentire alle persone a noi più care di poter fruire delle nostre spiagge e del nostro mare».