Riviste le composizioni delle commissioni consiliari dopo il passaggio di Antonio Lorena a Fratelli d’Italia

Con l’adesione di Antonio Lorena a Fratelli d’Italia nuova modifica per la composizione delle commissioni consiliari, dovendo i 4 componenti del gruppo del partito di Giorgia Meloni rivedere le proprie collocazioni.

Lorena farà parte di prima e seconda commissione, Gianturco in terza e quarta, in quinta e settima Gallo ed in sesta Rubino. Passaggio di gruppo anche per D’Amico, che in origine faceva parte di Lamezia Futura con Lorena ed ora rappresenterà Riapriamo Lamezia con Costantino.

Da giovedì riprenderanno intanto i lavori sul Psc in quinta commissione, con 10 sedute programmate fino al termine del mese, mentre è da capire se ci sarà la necessità di rivedere i vertici dell’attuale composizione delle commissioni (da presidente di seconda Lorena rappresentava i voti dei consiglieri di maggioranza, ed ora ha aderito ad un gruppo di opposizione).