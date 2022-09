Contro le conseguenze dei nubifragi Gianturco chiama in causa l’amministrazione comunale sul tema manutenzione

«Ormai troppo spesso si verifica quel fenomeno che oggi viene chiamano ‘bomba d’acqua’ che provoca pericolosi allagamenti. Invito l’amministrazione comunale di Lamezia a predisporre provvedimenti per prevenire possibili pericoli mettendo in sicurezza la città», dichiara il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Gianturco che punta il dito contro l’amministrazione comunale in un tema di portata internazionale come quello dei cambiamenti climatici.

«Per evitare allagamenti e ridurre al minimo i disagi dovuti al maltempo – continua il consigliere comunale di opposizione – l’amministrazione comunale deve provvedere alla pulizia dei tombini, delle grate, delle caditoie stradali ecc da fogliame e rifiuti vari accumulati ai bordi della carreggiata. Infatti – continua – a causa dei ritardi nella programmazione degli interventi della manutenzione del verde pubblico, specie durante il periodo estivo, parte della vegetazione presente in città si è riversata lungo le strade cittadine ostruendo le caditoie delle acque piovane ed i tombini. Si tratta di un’operazione che deve essere svolta ogni anno, a fine estate in previsione dei rovesci temporaleschi autunnali, e deve coinvolgere anche tutte le frazioni».

La mancanza di personale e di fondi per esternalizzare il servizio è un dato di fatto (anche se in recenti interventi, vedi la foto in via Isonzo recentemente asfaltata nuovamente, sono i lavori effettuati a non tenere in conto di determinati accorgimenti con intasamento delle grate e quindi canali di scolo), così come le varie competenze. «Pericolosi sono inoltre molti tratti dei torrenti cittadini – evidenzia Gianturco – e quei piccoli interventi predisposti attraverso convenzione fra Regione Calabria e Comune di Lamezia Terme, non sono certo sufficienti per la piena messa in sicurezza della città. Il nostro territorio ha già vissuto momenti drammatici a causa della scarsissima attenzione verso questo grave problema».