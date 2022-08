Il totale dei tamponi eseguiti oggi in Calabria è di 2.945, 564 (19,15%) le persone risultate positive al Coronavirus

Il totale dei tamponi eseguiti oggi in Calabria è di 2.945, le persone risultate positive al Coronavirus sono state 564 (19,15%), 600 i guariti.

I casi attivi diventano 67.862 (-36), con 191 (+3) ricoverati e 11 (+1) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4153 (50 in reparto, 6 in terapia intensiva, 4097 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86517 (86146 guariti, 371 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 50828 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 50772 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 100957 (99684 guariti, 1273 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2108 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2095 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 51467 (51211 guariti, 256 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 4822 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4767 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 181078 (180234 guariti, 844 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2645 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2631 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44372 (44192 guariti, 180 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 84 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 175 nuovi soggetti positivi di cui 11 fuori regione.