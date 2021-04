Lezioni in presenza sospese fino a lunedì nella scuola primaria “Augruso” e dell’infanzia “Bella”

Le lezioni erano sospese da ieri in presenza nel plesso della scuola primaria “Augruso” e della scuola dell’infanzia “Bella”, ma l’ordinanza dal Comune arriva solo 24 ore dopo con termine fissato a lunedì.

Lo ufficializza lo stesso atto amministrativo sull’albo pretorio lametino, rimarcando che «la comunicazione pervenuta in data 26.04.2021 dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Manzoni – Augruso” con la quale segnalava casi di positività al COVID 19 a carico di docenti, familiari di alunni e alcuni degli stessi e, sentito il parere Asp, chiedeva la chiusura del plesso della scuola primaria “T. Augruso” e della scuola dell’infanzia “Bella “», parlando di «disposizione commissariale, adottata in via cautelare in data 26 aprile 2021, con la quale si disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza, nelle more di acquisire apposita relazione di verifica da parte dell’Asp», atto che però ufficialmente è arrivato solo oggi.

Di fatti la stessa ordinanza rimarca che «l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, con nota pec pervenuta in data odierna ed acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 32311, verificata la positività al SARS -COV 2 nell’ambito della popolazione scolastica e di familiari nei plessi suddetti ha proposto “la chiusura in presenza delle attività scolastiche dal 27.04.al 3.05 2021, al fine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso riscontrati”».