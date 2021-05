Online il menù del giorno previsto per le scuole del comune di Lamezia Terme

Da oggi è possibile consultare, on line sul sito della società che cura il servizio di mensa scolastica, il menù del giorno previsto per le scuole del comune di Lamezia Terme:

Nello specifico si può prendere visione della composizione del menù del giorno (primo piatto, secondo piatto, contorno, pane e frutta).

Cliccando su ogni pietanza, si apre una schermata con le specifiche degli ingredienti, valori nutrizionali ed eventuali allergeni.

Il menù, come la tabella dietetica, è impostato da capitolato dal Comune insieme all’Asp di Catanzaro, ma nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche in merito alla qualità del cibo e relativo servizio.