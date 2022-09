La presentazione del libro “Sclero – il gioco degli imperatori” dà il via alla rassegna annuale “Fiorentino d’Autore”

Al Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme, con la presentazione del libro Sclero – il gioco degli imperatori di Edoardo Vecchioni, ha preso il via la rassegna annuale “Fiorentino d’Autore”. Il romanzo d’esordio del giovane Vecchioni è una storia di formazione dalla trama imprevedibile che gioca con i generi narrativi e sorprende i lettori, soprattutto quelli più giovani che ritrovano in esso linguaggi, riferimenti, situazioni a loro familiari, che l’autore ha saputo ben costruire nel suo lavoro editoriale.

Dopo l’introduzione di Raffaele Gaetano, curatore della rassegna, Stefania Mancuso ha presentato il libro evidenziandone le caratteristiche e le particolarità. La parola è passata poi agli studenti delle classi quinte, a cui l’iniziativa era diretta, coordinati dalle professoresse Chieffallo, Chierchia e Colangelo. L’incontro è stato animato da un dibattito tra il pubblico e l’autore. Quest’ultimo, mostrando maturità e competenza, ha risposto alle domande e alle curiosità degli studenti, derivate dalla lettura diretta del libro.

Il dirigente scolastico, Nicolantonio Cutuli, intervenendo per i saluti, si è dichiarato pienamente soddisfatto per l’avvio della rassegna con una presenza importante come quella di Edoardo Vecchioni e ha augurato un anno intenso di esperienze formative agli studenti.