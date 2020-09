VIGOR LAMEZIA:

PRIMO TEMPO: Coralli; Vitolo, Cucinotti, Trentacoste, Franchino; Torelli, Voltasio, Giacinti; Ianni, Dième, Bettini.

SECONDO TEMPO: Coralli; Miliziano (30′ Amendola), Scoppetta, Trentacoste (30′ Messina), Riga; Giacinti (30′ Giampetruzzi), Voltasio (30′ Ferrara), Corticchia; Gullo, Zuppardo, Bettini (18’Arzente).

GIOIESE: Masito; Polimeni, Gualdi, Gambi; Taccone, Artuso, Tripodi, Guerrisi, Labonia; Ferraro, Sanchez (nel secondo tempo spazio per Ascone, Parrello, Pavone, Luppino, Caseiro, Masaneo, Mollo, La Face)

Ultimo allenamento congiunto del trittico previsto nel giro di 7 giorni per la Vigor Lamezia, che dopo 2 vittorie nella ripresa continua il proprio rapporto complicato con il finalizzare a rete nella prima frazione, chiusa contro la Gioiese in questo caso sotto di 1 gol, per poi pareggiare i conti nella seconda metà di seduta.

La società di via Marconi sarebbe ancora sul mercato per verificare se esistano i margini per aumentare la qualità offensiva (nella seduta odierna rimasti a riposo per altro sia Foderaro che Barrow, afflitti da qualche noia fisica), ma tra una settimana si inizierà già a fare sul serio con la prima gara ufficiale sulla terra battuta a Rombiolo, un banco di prova dove conterà più la concretezza che la tecnica per motivi di terreno di gioco.

Anche questo pomeriggio a Pianopoli i biancoverdi di mister Morgia nel consueto 4-3-3 non hanno demeritato per quanto riguarda il possesso palla, e nei primi 15 minuti buone occasioni per Franchino e Bettini, con conclusioni di poco a lato. Al 18′ incrocio dei pali colto dalla Gioiese con Sanchez, primo campanello d’allarme per la retroguardia davanti Coralli al cospetto di un avversario attento a chiudere e ripartire.

Al 32′ Bettini viene contrastato nell’area piccola chiedendo il rigore, capovolgimento di fronte e sull’altra sponda del campo Petrone supera Cucinotti in velocità e poi in pallonetto Coralli per il vantaggio Gioiese.

Al 38′ è Dième a trovare il palo alla destra del portiere, ma la prima frazione si chiude con i reggini in vantaggio di una rete e mister Morgia a richiamare tutta la squadra negli spogliatoi per impostare la ripresa e richiamare tutti.

Nel primo quarto d’ora della seconda frazione continua lo scarso feeling degli avanti biancoverdi con i cross dei compagni, e sulla torre di Corticchia per Zuppardo è il giovane portiere della Gioiese ad esaltare i propri riflessi.

Al 22′ pareggia i conti Corticchia, approfittando di una dormita difensiva avversaria su una rimessa laterale, ed al 35′ su assist di Gullo è Zuppardo a scheggiare il palo lontano.