“Le radici della violenza: autori e vittime di reato”, venerdì incontro formativo in Tribunale

Si svolgerà venerdì, dalle 15:45 nell’Aula Garofalo del Tribunale di Lamezia Terme, l’incontro formativo “Le radici della violenza: autori e vittime di reato”.

L’evento, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme per 3 crediti formativi, è frutto della collaborazione tra il Centro Antiviolenza Demetra, l’Ordine degli Avvocati e il Comitato Pari Opportunità Ordine Forense, di Lamezia Terme.

Sarà l’occasione per presentare Più RE.MI.UM “Rete di servizi per donne migranti e uomini maltrattanti”, azione di progetto per uomini autori di violenza, finanziato al CAV Demetra dalla Regione Calabria.

«Stiamo mettendo in campo – dice Francesca Fiorentino, del Centro Antiviolenza Demetra di Lamezia Terme – percorsi paralleli di sostegno per gli autori di violenza. Un modo per sperimentare nuove forme di accompagnamento finalizzate a costruire interventi trasversali e organici in coerenza con il nuovo Piano strategico nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Pari Opportunità».

«Lavorare in rete – conclude la Fiorentino – e allargarne le maglie delle attività di informazione e formazione è nella mission del CAV Demetra e anche questa nuova azione di progetto è una opportunità per lavorare con il territorio e tenere alta l’attenzione sui reati di genere».

«Ed è anche la finalità del Comitato Pari Opportunità dell’ Ordine Forense di Lamezia Terme – ribadisce la presidente del comitato, Angela Davoli-, costruire reti di collaborazione finalizzate alla formazione e alla prevenzione. Questo evento accreditato – chiude – ci offre l’occasione per siglare un Protocollo d’intesa con il Centro Antiviolenza Demetra nonché aprire un confronto tra il mondo giuridico, sociale e Istituzionale per sensibilizzare ad una cultura, condivisa, al contrasto della violenza di genere».

Programma dell’evento

SALUTI

Dina Marasco | Presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme

Giovanni Garofalo | Presidente del Tribunale di Lamezia Terme

Renzo Andricciola | Presidente della Camera Penale del Tribunale di Lamezia Terme

Teresa Bambara | Assessore Politiche Sociali e P.O. del Comune di Lamezia Terme INTRODUCE

Angela Davoli | Presidente del Comitato Pari Opportunità Ord. For. di Lamezia Terme

MODERA

Mariannina Scaramuzzino | Cons. Comitato Pari Opportunità Ord. For. di Lamezia Terme

RELAZIONANO

Francesco Caruso | Psicologo C.L.E.S.

Marica Brucci | Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme

Gabriella Reillo | Presidente sezione Corte di Assise di Appello di Catanzaro