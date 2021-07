Un mese dopo l’avvio della procedura di affidamento tramite Mepa, iniziato in questi giorni il montaggio delle passerelle di accesso dai lungomari alla spiaggia lametina.

Altre attività son quelle relative alla manutenzione del verde, oggetto di critiche ma non di analisi da parte dell’opinione pubblica, con un nuovo bando da dover preparare vista la scadenza del precedente biennale ormai prossima, e le intenzioni ribadite nel Duo 2021-2023 di continuare a seguire la via delle sponsorizzazioni private per alcune aree verdi, non potendo il Comune contare su abbastanza personale e risorse economiche per garantire una manutenzione costante e prolungata.