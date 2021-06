Ommetafobia è disponibile on-line da oggi su tutti gli stores in digital download.

Ommetafobia è la seconda tappa di Minio nella trilogia musicale “Emozioni Condensate In Barattolo”.

La paura degli occhi, Ommetafobia. Qui Minio esprime la sua rabbia, ma anche quella di chiunque viene continuamente guardato dalla testa ai piedi e per questo giudicato, per il proprio vivere o per le proprie idee.

Di un viaggio si raccontano le percezioni personali, il bello ed il brutto di ciò che si vede con i propri occhi ed inevitabilmente con gli occhi di chi guarda. Gli occhi che mettono soggezione, al punto da sentirsi la mente offuscata e la voglia di “andare al mare” per affogare i cattivi pensieri.