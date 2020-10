Domani al parco Impastato l’evento benefico e sportivo “Race for The Cure”

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, domani anche a Lamezia Terme l’associazione Komen Italia, dalle 9:30, organizzerà presso il Parco Peppino Impastato l’evento “Race for The Cure”, iniziativa a scopo benefico all’insegna dello sport e della musica.

Nel rispetto delle norme anticovid (mascherina obbligatoria, distanziamento sociale di almeno 1 metro), dopo la presentazione ed i saluti istituzionali, dalle 10 partirà la fase di risveglio muscolare, seguita da una passeggiata nel parco e l’inizio di attività sportive.

Al prezzo di 20 euro ogni partecipante sarà dotato della maglia e zainetto dell’evento, con la raccolta fondi che andrà in favore della lotta ai tumori del seno.