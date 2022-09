Mentre fervono gli ultimi preparativi per l’avvio del nuovo anno scolastico, arriva da Giancarlo Nicotera, presidente del Consiglio Comunale di Lamezia Terme, il messaggio di augurio in vista della prima campanella:

Cari ragazzi, vi giunga il mio abbraccio all’inizio di questo nuovo anno scolastico, con l’augurio che possiate ritrovare il calore del contatto umano, della sana aggregazione sociale, dello stare assieme per conoscervi, conoscere ed imparare.

Sono stati, gli ultimi, anni difficili, particolari, che, assieme ai vostri compagni, agli insegnanti ed ai dirigenti, con sacrifici ed impegno, siete riusciti ad affrontare e superare.

Pur rimanendo spesso voi soli dinanzi ad uno schermo, vi siete sempre nutriti di speranza ed oggi saprete fare tesoro anche di questa difficile esperienza.

Il mio dono per voi è un bellissimo libro “Il vento contro”.

È stato scritto da un ragazzo speciale, un atleta non vedente dalla nascita, Daniele Cassoli.

Lui, nonostante questa difficoltà, è riuscito a diventare un campione mondiale di sci nautico, inanellando successi e medaglie ovunque.

Tutto ciò grazie al suo coraggio, alla sua forza, al suo impegno, alla sua volontà, alla sua voglia di farcela, ma anche grazie a chi lo ha fatto innamorare di questo sport, motivandolo ed incentivandolo a non fermarsi e a non arrendersi mai.

Questo libro vuole rappresentare una metafora di vita, affinché tutti assieme si possa riflettere su quanto sia importante, negli eventuali momenti di difficoltà, non lasciarsi abbattere, perché quando ci sembrerà che sia impossibile farcela, quando penseremo che il vento sia contro, potremo invece, con coraggio, determinazione e tenacia, invertire la rotta, sfruttando il vento a nostro favore, sentendolo come una carezza sul nostro viso per vivere e vincere le nostre piccole e grandi battaglie.

Vi auguro quindi di trovare sempre le motivazioni che ha avuto Daniele perché allora, qualunque cosa facciate, sarete campioni nella vita.

Auguro pure ai vostri docenti ed ai vostri dirigenti di essere come gli istruttori di Daniele che hanno saputo fornirgli gli stimoli e gli input giusti per migliorarsi ed arrivare a vincere.

Una carezza la mando a tutti i nostri alunni speciali ed alle loro famiglie che meritano una medaglia particolare per come rendono bello il nostro mondo.