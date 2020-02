VIGOR LAMEZIA: Rossi, Gagliardi M (44’st Lucia), Villella, Lorecchio (7’st Maio), Miceli, De Nisi, Rondinelli, Curcio (39’st Caruso), Angotti, Gullo (7’st Gagliardi G), Foderaro G.

A disp.: Mercuri, Ombrella, Macagnone, Parisi, D’Angelo.

All.: Salerno.

REGGIOMEDITERRANEA: Marino, Foti, Furci, Verduci, Taverniti, Cucinotti (45’st Gambi), Postorino (1’st Criniti C), Vitale, Piemontese (19’st Lancia), Ancione, Saba (47’st Currò).

A disp.: Lofaro, Iacono, Cento, Sapone, D’Alloro.

All. Misiti.

ARBITRO: Femia di Locri (assistenti Nicoletti di Catanzaro e Mungari di Crotone).

RETI:33’ st Criniti, 37′ st Lancia

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso al 27’st Gagliardi G. per doppia ammonizione.

Ammoniti: Gullo, Vitale, De Nisi, Cucinotti

Angoli: 4-5. Rec: 2’pt e 5’st

Arriva nello scontro diretto per il secondo posto la prima sconfitta in campionato per la Vigor Lamezia, che rimasta in 10 per l’espulsione del giovane Gabriele Gagliardi subisce nel giro di 5 minuti un uno – due dalla Reggiomediterranea, la quale rilancia così la propria sfida per la vetta al San Luca agganciandola per almeno 24 ore in prima posizione.

Per i biancoverdi ora i giochi per il primo posto potrebbero essere chiusi (potenzialmente -9 se domani il San Luca farà bottino pieno) complicandosi anche il cammino per la migliore posizione play off (Reggiomediterranea oggi a +6).

PRIMO TEMPO

1′ Postorino sbaglia un rigore in movimento con la difesa della Vigor andata in tilt su un pallone arrivato in area per Piemontese

11′ punizione toccata da Ancione per Vitale, destro che si spegne a lato

15′ Villella e De Nisi murano due conclusione ravvicinate della Reggiomediterranea con Vitale

25′ Cucio prova la punizione di esterno con poca fortuna

37′ Rondinelli al volo calcia sull’esterno alla rete

39′ filtrante in area per Angotti che si fa fermare in contrasto appena dentro l’area, palla che finisce a Curcio che spara in Curva Nord

44′ tiro di Curcio da fuori area su cui Angotti in allungo non arriva per provare la deviazione a rete

47′ Foderaro dal fondo serve Gullo spalle alla porta, palla scaricata fuori area per Lorecchio che di prima intenzione non trova lo specchio

SECONDO TEMPO

3′ Foderaro fa la torre per Angotti che si gira nel cuore dell’area sul pallone in caduta ma lo spedisce in Curva Sud

15′ Angotti di testa serve Foderaro ma il palo respinge il destro, sul proseguimento dell’azione è Marino a volare sulla girata di Gabriele Gagliardi e deviare in corner

17′ Rossi recupera la posizione e pallone su un colpo di testa di Vitale servito da calcio d’angolo

27′ Gabriele Gagliardi trova due ammonizioni in un amen, lasciando i biancoverdi in 10 uomini

33′ Criniti dalla destra si accentra e piazza la palla sotto la traversa per il vantaggio degli ospiti

37′ raddoppio Reggiomediterranea: in ripartenza la difesa di casa si fa trovare scoperta, Ancione dal fondo scarica dietro per Lancia che supera Rossi