Al Basketball Lamezia arriva Hernan Sindoni dalla Fortitudo Alessandria

Ancora un’importante innesto in casa Basketball Lamezia, dove arriva il possente Hernan Sindoni dalla Fortitudo Alessandria, militante in Serie B.

Ala nata nel 1997, un passato in nero-arancio nella cantera della Viola Reggio Calabria, ha indossato in carriere anche le canotte di SOr.Sa. Barcellona, Pallacanestro Alto Sebino, Cestistica San Severo, Pallacanestro Costa Volpino, Nuova Jolly Reggio Calabria tra A2, B, C Silver e Gold oltre che i campionati giovanili.