La Vigor Lamezia targata Felice Saladini conclude la campagna di sensibilizzazione alle più importanti norme di prevenzione contro il Covid19, lanciando in rete il terzo ed ultimo spot, realizzato dall’area comunicazione.

“Siamo giunti al termine di una campagna che ci ha dato enormi soddisfazioni ed è pertanto doveroso ringraziare tutto il gruppo di lavoro dell’area comunicazione composto tra gli altri da Arturo De Rosa ideatore e regista degli spot ed Angelo Piccione Cast e Event marketing”, spiega il presidente, “in un periodo così difficile come quello attuale, il rispetto delle regole è l’unica arma a disposizione per contenere il contagio. Abbiamo realizzato 3 spot con un unico obiettivo: veicolare un messaggio di responsabilità sociale, siamo orgogliosi del riscontro ottenuto e ringraziamo quanti hanno contribuito alla sua diffusione. Per la realizzazione dell’ultimo video un ringraziamento particolare va al B&B Margot di Antonio Molinaro che ha ospitato il set, ad Alessandro Grasso direttore della fotografia, ad Antonio Cardamone (tifoso da sempre della Vigor Lamezia) ed alla moglie Katia Cortese, al testimonial biancoverde il capitano Giovanni Foderaro ed al Direttore Generale Gabriele Martino per la grande disponibilità dimostrata”.

In merito all’ambito agonistico però tutto è rinviato all’anno nuovo. “Quanto ci mancano le domeniche di calcio, quello giocato? Tantissimo e vogliamo ritornare a viverle con le stesse emozioni di sempre”, spiega Saladini, “siamo chiamati a compiere perciò un ulteriore sforzo, restiamo a casa, affinché le immagini di uno stadio strapieno non siano soltanto foto da postare stile amarcord”.