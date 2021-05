VIGOR LAMEZIA: Gentile, Vitolo, Paviglianiti, Miliziano, Carubini, Cucinotti (11’st Carrozza), Foderaro (31’st Gullo), Scozzafava (12’st Lugo Martinez), Zuppardo (31’st Scoppetta), Ferrara, Russo (12’st Martinez).

A disp.:. Parisi, Amendola, Zanghi, Giaimo.

All.: Vargas.

LOCRI: Zampaglione (02), Siracusa (19’st Favasuli), Aquino, Zampaglione (86) (1’st Catania), Lorecchio (19’st Manganaro), Martinez, Gueye (43’st Infusino), Dascoli, Taverniti (1’st Sposato), Lomartire, Dodaro.

A disp.: Loccisano, Pagano, Pipicella, Coffa,.

All. Caridi.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria (assistenti Varamo di Taurianova e Trapasso di Vibo Valentia).

RETI: 18’ pt Russo, 36’pt Foderaro

NOTE: partita a porte chiuse. Espulso al

Ammoniti: Russo, Martinez, Scozzafava, Guaye, Vitolo, Manganaro, Miliziano, Dodaro

Angoli: 2-4. Rec: 5’st

La indirizza nel primo tempo e la conserva nella ripresa, vittoria importante per la Vigor Lamezia che regola 2-0 il Locri in una partita giocata in modo quadrato e concreto nelle occasioni avute. Gli ospiti pagano singoli episodi sui gol, ma non riescono seriamente a riaprire la gara tra le parate di Gentile ed una traversa colta da Gueye .

A 3 giornate dalla fine del gironcino classifica che rimane corta: Sersale 8, Vigor, Reggiomediterranea 7, Sambiase 6, Scalea e Locri 5, Palmese 4, Soriano 0.

PRIMO TEMPO

5′ Aquino di testa non inquadra la porta imbeccato da Lorecchio

18′ Russo scambia con Vitolo e dalla distanza sorprende Zampaglione, pallone che si infila sotto il sette

22′ Lorecchio si accentra ma la conclusione dal limite dell’area è fuori bersaglio

34′ Russo riprova da fuori area, palla che rimbalza a destra dei pali

36′ ripartenza della Vigor che porta al raddoppio biancoverde: Russo dalla sinistra cerca sulla corsia opposta Foderaro, l’anticipo di Siracursa in scivolata non trova la palla lasciando l’attaccante di casa libero di prendere la mira e battere per la seconda volta il portiere

38′ traversone di Lomartire per Martinez, Gentile si fa trovare pronto alla respinta di piede

41′ Vitolo svirgola la conclusione che diventa però un assist per Zuppardo, colpo di testa che supera l’incrocio dei pali

43′ conclusione centrale di Foderaro facile preda di Zampaglione

SECONDO TEMPO

7′ Gentile smanaccia in angolo un traversone da punizione di Dodaro

9′ Gentile provvidenziale in chiusura su Catania, dopo un pallone che la difesa non aveva allontanato al meglio

14′ contropiede condotto da Vitolo, palla sinistra per Martinez che prende la mira ma trova la respinta di piede del portiere, sul proseguimento dell’azione salvataggio sulla linea di Dascoli ma gioco fermato per fallo successivo

25′ sponda di Zuppardo per Foderaro, tiro al volo che si spegne di poco a lato

28′ Gueye di testa trova la traversa a negargli la rete

31′ Vigor che passa al 3-5-2 e rischia poco o nulla