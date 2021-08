La prima conferma in casa Raffaele Lamezia è il palleggiatore Pierpaolo Piedepalumbo, classe ‘92 che continuerà a vestire i colori gialloblù per il secondo anno consecutivo.

Il rinnovo è stato fortemente voluto da entrambi le parti per completare ciò che si era interrotto sul più bello durante i play off, nelle prime parole Piedepalumbo esprime tutto il suo orgoglio: ”la scelta di rimanere a Lamezia oltre che per lavoro è stata dettata dal forte legame che mi lega al presidente Strangis, dal meraviglioso ambiente della Raffaele Lamezia e dalla voglia di riscattare la passata stagione che, per come si era messa all’inizio (10 vittorie su 10 in regular season), ha lasciato a tutti l’amaro in bocca dopo aver visto sfumare il sogno della serie A. Mi aspetto dalla prossima stagione di realizzare gli obbiettivi prefissati e di migliorare ancora di più ciò che di buono abbiamo fatto”.