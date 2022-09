Palasparti ancora non consegnato al nuovo gestore che promuove un incontro con le altre realtà sportive

Dopo il percorso un po’ tortuoso che ha seguito l’ultimo bando di gestione degli impianti sportivi lametini, l’ASD Next Atlas, gestore designato al momento del palazzetto dello sport Alfio Sparti di Lamezia Terme per il quinquennio 2022/2027, tramite una nota stampa online invita «tutte le associazioni che intendano in qualche modo utilizzare la struttura sportiva cittadina, di mettersi in contatto con la nostra associazione al fine di poter predisporre, avute le autorizzazioni comunali, i calendari di utilizzo che mirino alla massima fruibilità della palestra e ad una proficua collaborazione».

Si specifica che «le associazioni interessate saranno invitate alla prossima riunione che verrà indetta non appena ci sarà consegnata la struttura, e che avrà lo scopo, oltre alla presentazione del regolamento interno, di avere uno scambio di idee sulla gestione e sull’utilizzo della più importante, ad oggi, struttura indoor aperta in città».

In realtà unica struttura indoor per i massimi campionati, dati i tempi ancora incerti di riapertura per pratiche burocratiche di Palagatti e Palasavutano, con i campionati che inizieranno tra circa un mese e quindi la preparazione di ogni singola squadra ora agli inizi.