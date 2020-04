Avviso ai caf, patronati, agli enti del terzo settore e agli enti ecclesiali per collaborare con il Comune in merito ai buoni spesa

Tramite il proprio sito internet, l’amministrazione comunale lametina avvisa «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e tutti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, per come individuati dal D.Lgs. 117/2017, i CAF e i Patronati e gli enti ecclesiali, che è possibile manifestare la propria disponibilità a collaborare con il Comune nella promozione e realizzazione delle attività di sostegno alimentare correlate all’emergenza Coronavirus e previste dall’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n°658 del 29 marzo 2020».

Nello specifico «la disponibilità dovrà essere manifestata al Comune inviando il modulo allegato al presente all’indirizzo pec protocollo@pec.comunelameziaterme.it e per conoscenza alla mail c.vesci@comune.lamezia-terme.cz.it, corredato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante», senza specificare però una data limite e fornendo due diversi tipi di mail (pec la prima, normale la seconda).

Sempre oggi sull’albo pretorio pubblicata anche l’approvazione degli schemi di avvisi pubblici e modelli di domanda per l’individuazione delle famiglie beneficiarie e per la costituzione dell’elenco degli esercizi commerciali interessati alla fornitura di beni di prima necessità da assegnare tramite buoni spesa.