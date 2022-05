Slitta di un giorno la fiera di Sant’Antonio per la domenica dedicata al referendum

Se non ci sarà un turno elettorale, le urne a Lamezia Terme riapriranno il 12 giugno consultazioni referendarie abrogative.

Giovedì si riunirà la commissione elettorale comunale alle 11 in via Perugini per la nomina degli scrutatori, ed essendo seggi previsti anche nell’istituto “Liceo Classico” in via Leonardo Da Vinci, per garantire l’ordine pubblico e l’adeguata accessibilità slitta di una giorno l’inizia della fiera in onore di Sant’Antonio da Padova, che perciò si terrà dal 13 al 15 giugno.

Cinque i quesiti cui saranno chiamati ad esprimersi gli elettori: