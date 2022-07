Una sola proposta a luglio, nessuna ad agosto: flop il bando “Città di Mare e d’ Amare”

Se una sola proposta era giunta per il periodo di luglio, nessuna è pervenuta per quanto riguarda il mese di agosto, con un sostanziale disinteresse per il bando “Città di Mare e d’ Amare”, lanciato dall’amministrazione comunale lametina per animare 4 tratti di spiaggia libera nel periodo luglio–ottobre.

Nessuno si è proposto entro il 10 luglio per il mese più affollato d’estate, e verosimilmente non dovrebbe andare meglio per le due successive scadenze (assegnazioni mese di settembre- entro 10 agosto; assegnazioni mese di ottobre – entro 10 settembre).

Con due lidi aperti sul lungomare “Falcone – Borsellino”, un terzo autorizzato ma ancora non avviato per vicende burocratiche esterne al Comune (il piano spiaggia esiste, ma al bando per l’assegnazione dei lotti non parteciparono in molti, mentre ora si paventa anche la proposta di un intervento in ambito sociale), e chioschi non utilizzati poiché non assegnati sul lungomare di Ginepri dove si è arenata anche la proposta di un lido, l’unica novità concretizzata per l’estate lametina alla fine son state le fermate ed autobus dedicato per raggiungere la passeggiata litoranea tra la Marinella ed il Cafarone.