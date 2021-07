Al netto degli interventi comunicati ieri come già in atto dall'amministrazione comunale, questa mattina i residenti ed i componenti del comitato di cittadini di località Ginepri hanno portato le proprie rimostranze in Comune per chiedere una migliore tutela della zona costiera, venendo poi ricevuti dal commissario Priolo per poter illustrare e sollecitare ulteriori miglioramenti per l'area.

Foto 2 di 2



Oltre a quanto già previsto da via Perugini, come l'arrivo di passerelle e maggiore pulizia dell'area presente negli atti amministrativi ma ancora non compiuto in toto, si ricorda come altri interventi dovevano da tempo essere avviati ma ancora sono rimasti sulla carta per problemi burocratici: è il caso del rifacimento dell'illuminazione stradale, o dell'avvio di un lido attrezzato che doveva essere gestito dalla Malgrado Tutto all'interno del bando pubblicato dal Comune.

L'area della pineta in precedenza era stata anche al centro di un affidamento per la manutenzione, poi revocato in seguito, che sotto la gestione del soggetto affidatario ha visto però un'opera di massiva decurtazione degli alberi presenti, mentre il tratto di lungomare esistente ad oggi ha dei chioschi costruiti ma mai affidati e per quello oggetto anche di deterioramento da parte del tempo e del vandalismo.